Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Şubat 2024 13:00
Öğretim Üyesi Askerlik Tecil

Merhabalar, askeralma yönetmeliğinde şöyle bir madde var:

"Kuruluş tarihi itibarıyla beş yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve meslek yüksekokullarda görevli öğretim üyelerinin askerlikleri, bu öğrenim kurumlarının kuruluş tarihinden itibaren beş yıl içinde, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar ertelenebilir."

Buna istinaden yeni kurulmuş bir üniversite veya fakültede görev yapan öğretim üyesinin askerliği tecil ettirilir mi ve bu vakıf için de geçerli mi? Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar var mıdır?


goztepe1923
Aday Memur
07 Şubat 2024 15:09

54. maddede böyle bir durum var. Sadece yeni olan okullar için değil diğer üniversitelerde ve tüm kamu görevlileri için geçerli 32 yaşını geçmemiş olmak şartıyla fakat bu şekilde tecil ettiren hiç duymadım. Şu an sürekli bedelli olduğu için uygulanacağını pek sanmıyorum. Yazın veya ara tatilde bedelli yap çıksın aradan. Ben geçen sene tam vize zamanı gittim 1 ay :) idare çok hoş karşılamadı ama işlerine gelirse

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