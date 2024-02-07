Öğretim Üyesi Askerlik Tecil

Merhabalar, askeralma yönetmeliğinde şöyle bir madde var:

"Kuruluş tarihi itibarıyla beş yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve meslek yüksekokullarda görevli öğretim üyelerinin askerlikleri, bu öğrenim kurumlarının kuruluş tarihinden itibaren beş yıl içinde, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar ertelenebilir."

Buna istinaden yeni kurulmuş bir üniversite veya fakültede görev yapan öğretim üyesinin askerliği tecil ettirilir mi ve bu vakıf için de geçerli mi? Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar var mıdır?