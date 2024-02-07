Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Şubat 2024 13:16
Memuriyet öncesi çalışma süresi yıllık izne etki eder mi?

Merhaba arkadaşlar,

2014 yılından ilk kamu kurumuna atandigim 2017 yılına kadar aralıklı olarak çalışmalarım var ve belirli bir miktar prim gün sayım var Mart 2024 te 10 yıllık hizmet sürem dolmuş olacak bu durumda yıllık iznimin 30 güne çıkma durumu var mıdır? İnsan kaynakları yeterli prim sayısı olmadığı için olmaz diyor ancak söz konusu hak için hizmet süresi geçerlidir diye biliyorum.


Karizmaunl
Şube Müdürü
07 Şubat 2024 14:03

https://www.sagliksen.org.tr/soru/hangi_calismalar_yillik_izinde_degerlendirilir#:~:text=Kamu%20kurum%20ve%20kurulu%C5%9Flar%C4%B1nda%20hangi,de%C4%9Ferlendirilen%20hizmetlerde%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20izinde%20de%C4%9Ferlendirilmektedir.

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