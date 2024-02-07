Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


07 Şubat 2024 13:17
Kurum Değişikliği
Genel bütçe kapsamındaki kamu personelinin özel bütçe kapsamındaki kuruluşlara nakli mümkün müdür ? Örneğin; MEB > Orman İşletme Müdür.

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