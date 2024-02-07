Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Şubat 2024 13:24
TEİAŞ' da 9 Yıldır Yapılmayan Görevde Yükselme Sınavı

TEİAŞ' da 9 Yıldır Yapılmayan Görevde Yükselme Sınavı

31 Mayıs 2015 tarihinde TEİAŞ?de görevde yükselme sınavı yapılmıştır. O tarihten beri 9 seneden

fazla süre geçmesine rağmen TEİAŞ?de görevde yükselme sınavı yapılmamıştır. Değişik zaman ve farklı kişiler tarafından CİMER üzerinden yapılan taleplerin hepsine ?Bu kapsamda, Teşekkülümüzde yürütülen hizmetlerin niteliği esas alınarak hizmet gerekleri, kadro imkanı ve ihtiyaçlara göre en kısa sürede Görevde Yükselme Sınavı için çalışmalara başlanılacaktır? gibi, kes kopyala yapıştır cevaplar verilmektedir. TEİAŞ Insan Kaynakları Dairesi Başkanlığı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bunun yanında ne yazık ki yetkili sendikada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir. 2017 yılında görevde yükselme sınavı için kurum ile sendika yetkilileri arasında yapılan toplantıda alınan karar üzerinden 6 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen görevde yükselme sınavı yapılmamıştır.

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