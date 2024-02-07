Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


07 Şubat 2024 14:13
Engelli kpss

Ekpss de öğretmen adayları hangi sınavlara girecek bilen varmi

Çok Yazılan Konular

EKPSS ile memurluktan vhki'ye geçiş olur mu?EKPSS ne zaman açıklanır?Kanser hastası memur emeklilikEKPSS 'ye ilk defa girecekler hangi işlemleri yapıyor?2008'den sonra engelli kadrosundan atanıp emekli olan öğretmen var mı?

Sözlük

Çocuk olsam yeniden 5 akrep ve yelkovan 1 Bugün olanlar 3 kanal cephesi 2 osman 2 Özgürce uçabiseniz ne yapardıniz 4 Mezar taşına yazılması istenen söz 1 Denzel Washington 2 yalan söylemek 1 Güven 1

Son Haberler

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandıTürkiye genelinde eş zamanlı 'güvenli eğitim' uygulaması yapıldıAdana'da muhtar, tarlasında ölü bulunduAK Parti'nin Şanlıurfa Belediye Başkan adayları açıklandıBakan Göktaş Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı ile görüştü

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci