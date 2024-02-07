Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Şubat 2024 14:53
sözleşmelide tek taraflı fes edilmesi

sözleşmeli iken 2. yılındayız diyelim sözleşme yenilendi ama ben kendi isteğimle değil de kuruma desem ki siz sözleşmeyi iptal etseniz yani fes etseler ben yine de 1 yıl bir yere atanmak için beklemem gerekir mi?

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