Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2024 14:53
Yurtdışı sınavı
Seminer nerde yapılıyor ne kadar sürüyor

Çok Yazılan Konular

Kurumlararası geçişwc temizliğiil müftülüğünde geçici görevlendirilme Atamalar ne zaman belli olurnakil sınav MÜFREDAT08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.Diyanet Akademisoruncevaplayın isimli hocam mbsts ücreti hırsızlık2024 - DİB-MBSTS başvuruları başladı.

Sözlük

Juniors 2022 1 hoşlanılan kıza sataşmak 4 kamyon arkası yazıları 1 Mezar taşına yazılması istenen söz 1 Arap yarımadasında kar yağar mı 3 Hansel Emmanuel 1 Hakiki iman 1 bende kibir var mı testi 1 osman 2 Umut Emre Aytekin 1

Son Haberler

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandıTürkiye genelinde eş zamanlı 'güvenli eğitim' uygulaması yapıldıAdana'da muhtar, tarlasında ölü bulunduAK Parti'nin Şanlıurfa Belediye Başkan adayları açıklandıBakan Göktaş Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı ile görüştü

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci