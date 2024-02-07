Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2024 14:56
Selam aleyküm
Camilerde eğitim veren hocalarım varmı sistem nasıl işiyor

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