Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 15:02
Polis memuru Lösevde faaliyette bulunabilir mi?

polis memuru lösev gibi vakıflarda gönüllülük esasına göre faaliyette bulunabilirmi.


geçti o günler
Aday Memur
07 Şubat 2024 17:49

8-5 memuru gibi olsak neden olmasin....???

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