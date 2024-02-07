Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2024 15:03
3+1 Hakkında
Arkadaşlar 3+1 konusu kanunda varmi en son düzenleme yapılacak deniyordu ama sanki düzenleme olmadı meclisten geçtiğine dair veya kanunda olduğuna dair belge varmi

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