Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 16:03
Performans puanı

Gecmis yillarda puanim hep 4,89 ve ustudur. Bu sene ise 3,89 seklinde verilmis. Simdi buna mı taktin ne onemi var seklinde olumsuz yorum yazacak arkadaslar yorumunuzu kendinize saklayin. Ben nobetime erken gelmisim, uste alta saygisizlik yapmamisim, calistigim kisilere uyum saylamisim. Ama baska yerde mesaiye gec gelen, kimsenin kendisiyle calismak istemeyen arkadas benden yuksek almasi sahsen zoruma gidiyor. Meslekte yukselme gibi bir hedefi olmayan biri icin puan onemli degildir belki ama ben meslegimi seviyorum, gerek paem gerekse misyon gibi sinavlara hazirlanan biri icin zoruma gitti.


sımseeekk
Memur
07 Şubat 2024 16:07
o sınavlara girmene hazırlanmana engel bir durum yok kardeşim performans puanı iyi veya çok iyi olmak yazıyor senin puanın iyi

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
07 Şubat 2024 16:16
itiraz edersen 4 veya biraz üstü yaparlar

10Kartal10
Aday Memur
07 Şubat 2024 16:16
en kötü personele itiraz edersin ona göre düzeltme yapılır yapılmaz ise mahkemeye verirsin düzelir malesef teşkilatta kafasına göre veya sevmediği insana kötü puan veren çok
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