o sınavlara girmene hazırlanmana engel bir durum yok kardeşim performans puanı iyi veya çok iyi olmak yazıyor senin puanın iyi

o sınavlara girmene hazırlanmana engel bir durum yok kardeşim performans puanı iyi veya çok iyi olmak yazıyor senin puanın iyi