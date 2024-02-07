Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Şubat 2024 16:04
Araştırma Görevliliğinden Öğretmenliğe Geçiş

Merhabalar hocalarım, Anadolu?da yeni kurulmuş olan devlet üniversitelerinden birinde 33/a araştırma görevlisiyim ve şu an doktora ders dönemindeyim(Doktoramı İstanbul?da iyi bir üniversitede yapıyorum). Mesleğe çok isteyerek başlamıştım ancak şu an geldiğim süreçte sürekli olarak bir şeyleri yetiştirme telaşı içerisinde okumanın ve yazıp çizmenin bana uygun olmadığını düşünmeye başladım. Daima bir stres ve baskı altında olmak beni çok yoruyor. İş ve özel yaşamı ayıramamak, eve gelince dahi zihninin sürekli tezle vs meşgul olması, tez çalışmadığın anlar için kendini suçlamak ve bir vicdan azabı hissetmek? Tüm bunların ötesinde o kadar çaba ile ortaya koymuş olduğun tezin ve çalışmalarının belki de hiçkimse tarafından okunmayacak olması. Ortaya koyduğun şeyin hiçbir şekilde seni tatmin etmemesi. Bununla birlikte alanımdaki(ilahiyat) çalışmaların aynı şeyi farklı şekillerde söylemekten öteye gidememesi. Bu durum benim yüksek lisans tezim için de geçerli. Durum böyle olunca insan yaptığı işten tatmin olamıyor. Küçük üniversitelerde akademik bir ortamın olmaması ve mobbing de mesleği bırakmayı isteme sebeplerim arasında. KPSS çalışıp öğretmenliğe geçmeyi düşünüyorum. Öğretmenlik en azından işten çıkıp eve geldiğinde kafa rahatlığı açısından daha iyi bir meslek gibi geliyor. Çalışma saatlerinin kısalığı, ayarlanabilirse haftada bir gün boşluğunun olması, tatillerinin akademiye göre fazla olması, tayin ve eş durumu yapılabilmesi güzel gibi. Akademinin de esnek çalışma saatleri sunuyor olması ve maaşının nispeten daha iyi olması güzel bir avantaj aslında. Açıkçası kafam çok karışık, çevremdeki birçok insan öğretmenlikte tatmin olmazsın diyor. Ancak burada da bir tatmin duygusu sağlayamıyorum. Çok kararsızım. Akademiden istifa etmiş olan hocalarım var mı? Tavsiyelerine çok ihtiyacım var.

Çok Yazılan Konular

Doçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDr. Öğr. Üyesi torpil, atama ve Mahkeme SüreciVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiAkademik Teşvik SoruÖğretim görevlisi torpilsiz ilanÖyp Zorunlu Hizmet SüresiAkademik zamTübitak 2219 Araştırm bursu ile İngiltere2023 2. Dönem TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma Bursu

Sözlük

Juniors 2022 1 Çocukluk hatırası çizgi filmler 2 Bugün olanlar 3 osman 2 kanal cephesi 2 sivilce 1 dırar 1 Umut Emre Aytekin 1 kamyon arkası yazıları 1 skolyoz 1

Son Haberler

Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldıAsrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydiBloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?Borsa günü düşüşle tamamladıGörev başında kalp krizi geçiren itfaiye görevlisi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı