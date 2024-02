Araştırma Görevliliğinden Öğretmenliğe Geçiş

Merhabalar hocalarım, Anadolu?da yeni kurulmuş olan devlet üniversitelerinden birinde 33/a araştırma görevlisiyim ve şu an doktora ders dönemindeyim(Doktoramı İstanbul?da iyi bir üniversitede yapıyorum). Mesleğe çok isteyerek başlamıştım ancak şu an geldiğim süreçte sürekli olarak bir şeyleri yetiştirme telaşı içerisinde okumanın ve yazıp çizmenin bana uygun olmadığını düşünmeye başladım. Daima bir stres ve baskı altında olmak beni çok yoruyor. İş ve özel yaşamı ayıramamak, eve gelince dahi zihninin sürekli tezle vs meşgul olması, tez çalışmadığın anlar için kendini suçlamak ve bir vicdan azabı hissetmek? Tüm bunların ötesinde o kadar çaba ile ortaya koymuş olduğun tezin ve çalışmalarının belki de hiçkimse tarafından okunmayacak olması. Ortaya koyduğun şeyin hiçbir şekilde seni tatmin etmemesi. Bununla birlikte alanımdaki(ilahiyat) çalışmaların aynı şeyi farklı şekillerde söylemekten öteye gidememesi. Bu durum benim yüksek lisans tezim için de geçerli. Durum böyle olunca insan yaptığı işten tatmin olamıyor. Küçük üniversitelerde akademik bir ortamın olmaması ve mobbing de mesleği bırakmayı isteme sebeplerim arasında. KPSS çalışıp öğretmenliğe geçmeyi düşünüyorum. Öğretmenlik en azından işten çıkıp eve geldiğinde kafa rahatlığı açısından daha iyi bir meslek gibi geliyor. Çalışma saatlerinin kısalığı, ayarlanabilirse haftada bir gün boşluğunun olması, tatillerinin akademiye göre fazla olması, tayin ve eş durumu yapılabilmesi güzel gibi. Akademinin de esnek çalışma saatleri sunuyor olması ve maaşının nispeten daha iyi olması güzel bir avantaj aslında. Açıkçası kafam çok karışık, çevremdeki birçok insan öğretmenlikte tatmin olmazsın diyor. Ancak burada da bir tatmin duygusu sağlayamıyorum. Çok kararsızım. Akademiden istifa etmiş olan hocalarım var mı? Tavsiyelerine çok ihtiyacım var.