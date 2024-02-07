KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Şubat 2024 16:09
Gsb Mülakatına bunu bilerek gidin(En önemli 2 madde)

(Mondros 7 .madde)

1)Gençlik merkezleri tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde gönüllü olarak herhangi bir "ücret ödenmeksizin" gönüllü gençlik lideri görevlendirilebilir.

İtilaf devletleri gerekli gördüğü takdirde seni istediği süre kadar çalıştırabilir.

(Gönüllülük=Para karşılığı olmayan vakit harcama+Mesai***)

(Mondros 24.madde)

2)Gençlik merkezinde görevlendirilen personel bilgilerinin üç iş günü içerisinde Bakanlık bilişim sistemine kaydını sağlamak.

3 günde tüm personel bilgileri(Temizlikçiler,güvenlikçiler,üyeler,liderler)

itilaf devletleri vilayet-i personelde eksik bilgi olması durumunda yaptırım uygulayabilir.

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