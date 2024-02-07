Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Şubat 2024 16:18
Türkşeker özelleşiyor mu????

Seçimden sonra özelleşeceği söyleniyor. kesin gözüyle bakılıyor.

Çok Yazılan Konular

2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!yüzde 2 cepteOcak ayı enflasyonu tahmininiz?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesitemmuz zam oranı %30 altı olmayacakKariyer Uzmanları Tek BaşlıkŞubat Ayı enflasyon tahmini?gorevde yukselme mevzuatBüyükşehir tazminatı2024 Şubat Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %4.50'dir.

Sözlük

kıdem tazminatı caiz değildir 4 Denzel Washington 2 miraç kandili 4 Gametofobi 1 6 şubat 2024 yıkılan tarihi eserler 4 Mezar taşına yazılması istenen söz 1 dırar 1 menşevik 1 ağrı 2 epikantus 1

Son Haberler

Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldıAsrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydiBloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?Borsa günü düşüşle tamamladıGörev başında kalp krizi geçiren itfaiye görevlisi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı