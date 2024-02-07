Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Şubat 2024 16:43
Sözleşmeli Öğretmen rapor kullanırsa maaşından ücret kesintisi olur mu?

Sözleşmeli öğretmen 5 gün rapor kullanırsa maaşından kesinti olur mu? Olursa miktarı hakkında bilgisi olan var mı?

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