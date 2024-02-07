KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Şubat 2024 17:22
Düz taban derecesi elenme sınırı

Sağlık işlemlerine başladım düz taban derecem çok düşük çıktı elenir miyim bu konu hakkında bilgisi olan var sa yardımcı olursanız sevinirim şimdiden, Kalkanel açı sağ 13 sol 11 derece çıktı:((


wallbanged
Aday Memur
07 Şubat 2024 17:24

+ ekleme yapayım TSK ve polislik ve


wallbanged
Aday Memur
07 Şubat 2024 17:25

Jandarma hepsi için başvurum mevcut ümidimi kestim

wallbanged, 1 saat önce

+ ekleme yapayım TSK ve polislik ve

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Astsubaylık hpvDış kaynak muvazzaf astsubayMSB-Astsubaylık Boy / Kilo ÖlçümüDüz taban derecesi elenme sınırısağlık raporu 2023-2024 lisans dış kaynak subay-astsubay alımlarıSUEMAsemDENİZ PORSUN( LİSTESİNDE OLAN VAR Mİ)190 memur temini

Sözlük

Juniors 2022 1 Çocukluk hatırası çizgi filmler 2 Bugün olanlar 3 osman 2 kanal cephesi 2 sivilce 1 dırar 1 Umut Emre Aytekin 1 kamyon arkası yazıları 1 skolyoz 1

Son Haberler

Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldıAsrın felaketinin birinci yıldönümünde Kamu-Sen deprem bölgesindeydiBloomberg yazdı: Hafize Gaye Erkan'ın sonunu ne hazırladı?Borsa günü düşüşle tamamladıGörev başında kalp krizi geçiren itfaiye görevlisi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı