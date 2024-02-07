Arkadaşlar merhabalar.Geri hizmet için herhangi bir sağlık raporu almaya gerek var mı,işleyiş nasıl olur bilgisi olan var mı?

Arkadaşlar merhabalar.Geri hizmet için herhangi bir sağlık raporu almaya gerek var mı,işleyiş nasıl olur bilgisi olan var mı?