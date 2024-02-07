Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Şubat 2024 19:00
Geri Hizmet
Arkadaşlar merhabalar.Geri hizmet için herhangi bir sağlık raporu almaya gerek var mı,işleyiş nasıl olur bilgisi olan var mı?

Salih.manitu
Aday Memur
07 Şubat 2024 19:02
Artık psikolojimin,gücümün bu mesleği kaldıramayacağından eminim.

crabnet355
Müsteşar
07 Şubat 2024 19:04
Aslında gerek yok. Fakat herkes memur olmasın diye zorluk çıkarıp rapor falan diyorlar.Normalde dilekçe yeterli
Salih.manitu, 3 saat önce
Artık psikolojimin,gücümün bu mesleği kaldıramayacağından eminim.

Salih.manitu
Aday Memur
07 Şubat 2024 19:06
Hocam çevrenizde geri hizmete giden kimse oldu mu?
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