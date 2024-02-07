Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 19:27
Tayin sonrası doğu ilinde devam etme

Herkese iyi akşamlar değerli abilerim, kardeşlerim tayinim İstanbul'a çıkmıştı bu yaz ilişik keseceğim. Yaklaşık 2 yıl fazladan doğu ilinde devam ediyordum bu 2 yıl ilerde şarkan düşer mi?

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