Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Şubat 2024 19:45
aile yardimi acil yardim -)

Eşim evde pasta vs yaparak sosyal medya ve çevresi üzerinden satiş yapiyor, gelir vergisii kanuna göre işyeri açmaksizin evde yaptiği ürünleri satanlara vergi muafiyeti getirilmiştir buna başvurup vergi muafiyeti belgemizide almak istiyoruz bu durumda aldiğimiz aile yardimi ödeneğini kestirmemiz gerekirmi

Çok Yazılan Konular

2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!yüzde 2 cepteOcak ayı enflasyonu tahmininiz?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesitemmuz zam oranı %30 altı olmayacakŞubat Ayı enflasyon tahmini?Kariyer Uzmanları Tek BaşlıkBüyükşehir tazminatıgorevde yukselme mevzuat2024 Şubat Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %4.50'dir.

Sözlük

7.koğuştaki mucize 2 skolyoz 1 karını dul bırakmak istemiyorsan çık 3 Kuşluk DuhaNamazı 1 ergen zorbalığı 1 Umut Emre Aytekin 1 Denzel Washington 2 6 Şubat 2023 Gazineptep ve Maraşta meydan gelen depremler 3 yaşının gereği gibi davranmak 3 Hayat bir gündür o da bugündür 1

Son Haberler

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes taleplerini reddedip yeni saldırı emri verdiErdoğan'dan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik telefonuKadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsiSomali Cumhurbaşkanının oğluna verilen cezanın gerekçesi açıklandıTÜİK: Hayvansal Üretim İstatistikleri 21 Şubat'ta açıklanacak

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı