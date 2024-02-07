KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Şubat 2024 19:56
branş sıralaması

merhabalar, branş sıralamam 110 son 3-4 yılda da branşımdan 250-300 atama olmuş. bu sene de benzer bir kontenjan olursa atanma ihtimalime yüksek gözüyle bakabilir miyim?

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