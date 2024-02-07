Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 20:05
3600 ek gostergeyi fazlasiyla geri aldilar

Memura yapılan ve memur emeklisine yapılmayan seyyanen zam yüzünden yıllarca alınması için uğraşılan 3600 ek gösterge bir çırpıda fazlasıyla geri alınmış oldu. Çalışan memur ile emekli memur arasındaki makas iyice açıldı.

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