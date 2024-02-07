Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Şubat 2024 21:36
Okulun ikiye bölünmesi hakkında

Merhaba arkadaşlar çalıştığım okul bölünüyor diğer kurum ayrı bir okul olacak .toplam 8 zümreyiz 4-4 ayrılacağız ben puan olarak 5. Sıradayım .ben yeni kurumda olacağım normalde ama puanı yüksek hocanın biri dilekçe verip yeni kuruma geçmek istiyor bende yeni kurumda olmak istiyorum dilekçe verdiği zaman 5. Olan ben mi eski kurumda kalmak zorundayım yoksa bende yeni kurumda olmak istediğime dair dilekçe verip benden düşük puanlı olan 6,7 ve 8 .sıradaki arkadaşlardan biri mi geçmek zorunda ? Yönetmeliğe baktım puan üstünlüğüne göre öğretmenler tercih yapar diyor ama kafam karıştı açıkçası .Cevap verirseniz sevinirim şimdimden teşekkürler


Memleketinogretmeni
Şef
07 Şubat 2024 22:35

Tercihinizi belirten dilekçe verin yoksa gözardı edilebilir

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