Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2024 21:56
Yurtdışı lojman
yurtdışında lojmanaşr nasıl ailece gidilir mi neye dikkat etmek gerekir artılar eksiler nedir

E.Kayı Han
Editor
07 Şubat 2024 22:06

İyi akşamlar her yazacağınız yazı için yeni konu açmayın. Buradan soracaklarınızı sorabilirsiniz.


feylazof
Aday Memur
07 Şubat 2024 22:20
yeniyim kusura bakmayın
E.Kayı Han, 2 saat önce

İyi akşamlar her yazacağınız yazı için yeni konu açmayın. Buradan soracaklarınızı sorabilirsiniz.


süleyman-aksoy
07 Şubat 2024 22:23
burdan soruyorum zaten yanlış yeremi başlık açtım

feylazof
Aday Memur
07 Şubat 2024 22:24
yenidir kusura bakmayın açtığı başlıkta belirtmiş Yardımcı olmak lazım
E.Kayı Han, 2 saat önce

İyi akşamlar her yazacağınız yazı için yeni konu açmayın. Buradan soracaklarınızı sorabilirsiniz.


Hasbel.Kaderr
Aday Memur
07 Şubat 2024 22:57
öğret ona nerden bilsin
E.Kayı Han, 2 saat önce

İyi akşamlar her yazacağınız yazı için yeni konu açmayın. Buradan soracaklarınızı sorabilirsiniz.

Toplam 5 mesaj

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