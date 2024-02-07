KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Şubat 2024 21:56
İstifa acil

Kurumumdan istifa etmek için yeni atandığım kurumun güvenlik soruşturmasıni bekleyeyim mi yoksa zaten süreç hızlı ilerler kazandığım anda mi istifa edeyim


the back of furkan
Aday Memur
07 Şubat 2024 22:45

burada 2 şey önemli

1- istifa etmek istediğiniz kurumdaki ünvan ve sınıfınız

2- geçmek istediğiniz yerdeki ünvan ve sınıfınız

2020 puanıyla acele davranıp istemediğim bi memuriyete gittim. 2 ay sonra istifa ettim. yedekten kazandığım yerlere de gidemedim. çünkü hepsi de aynı 4b sözleşmeli ve gih sınıfıydı. buna dikkat edin. ben tekrar memur olabilmek için istifa edip 1 sene bekleyip 2022 kpss puanımı bekledim.


Merve Nur Zengin
Aday Memur
07 Şubat 2024 23:27

Hocam memurluktan 4b sözleşmeliye geçeceğim. İstifam ne kadar sürede kabul edilir onu bilmiyorum

the back of furkan, 1 saat önce

burada 2 şey önemli

1- istifa etmek istediğiniz kurumdaki ünvan ve sınıfınız

2- geçmek istediğiniz yerdeki ünvan ve sınıfınız

2020 puanıyla acele davranıp istemediğim bi memuriyete gittim. 2 ay sonra istifa ettim. yedekten kazandığım yerlere de gidemedim. çünkü hepsi de aynı 4b sözleşmeli ve gih sınıfıydı. buna dikkat edin. ben tekrar memur olabilmek için istifa edip 1 sene bekleyip 2022 kpss puanımı bekledim.


Hulyaaa1634
Aday Memur
07 Şubat 2024 23:30

Sizde mi aynı durumdasiniz

Merve Nur Zengin, 47 dk. önce

Hocam memurluktan 4b sözleşmeliye geçeceğim. İstifam ne kadar sürede kabul edilir onu bilmiyorum


Ferhat23232323
Aday Memur
08 Şubat 2024 00:00

Merhaba bi üniversitesinin sözleşmeli 4/b buro memurluğunu yedekden kazandım evrak teslimi yapmadım feragatname tarzı bir prosedürü varmi yoksa hiç bir cezai işlem olmadan zamanında evrak teslimi yapmadığım için benden sonra ki yedegemi sıra gelir sonra ki tercihlerime risk teşkil etsin istemiyorum

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