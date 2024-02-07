Görüş ve önerilerinize ihtiyacım var

Arkadaşlar herkese selamlar,

Burada sürekli akademisyenlik mi memurluk mu? Vb. Konular sürekli açılıyor ve sıkıcı da oluyor farkındayım. Ancak benim sorum sadece yapilacak işin içeriğine yönelik değil genel anlamda bir soru .

Güzel bir şehir merkezinde 657 ye tabi öğretmen olarak çalışıyorum. Eşim de aynı şekilde. Doktoramı bitireli bir yıl oluyor. Görüştüğüm üniversitelerden birisi cvmi beğendi benimle çalışmak istediklerini belirtti ve ihtiyaç olduğunu söylediler. Haziran temmuz gibi gecis süreci tamamlanacak.

Yaşadığım şehir kendi memleketim ve kendi evinde oturuyorum ve ailem de burada. Şu an kidemim ve doktoram nedeni ile de Dr öğretim üyesi ham maaşından fazla para kazanıyorum. Teklifin geldiği şehir yaklaşık 4 saat uzaklıkta. Memleketteki evimi kiraya vermek istemiyorum. Gittiğim yerde kiraya çıkacağım.

Şu sartlar altında gitmek mantıklı gelmiyor bana açıkçası.

Öğretmenliğe geri dönüş yolu kapalı. Ancak unide çalışma hevesimden dolayı teklif çok cazip geliyor. Gençlerle bir arada olmak bilimsel çalışmalar yapmak da istiyorum.

Sizce bu durum memleketimi, sosyal çevremi, ailemi herşeyi bırakıp başka bir şehirde sıfırdan başlamaya değer mi maddi manevi?