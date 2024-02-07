Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2024 22:01
Adli sicili olan biri belediye şirketlerinde çalışabilir mi?

Merhaba. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve işleyişe karşı olan suçlar dışında adli sicili olan biri belediye şirketlerinde çalışabilir mi? Cevaplayan herkese şimdiden teşekkürler.

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