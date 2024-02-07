Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


07 Şubat 2024 22:09
Milli savunma bakanlığında bahçıvan memur olan var mı?

Herkese iyi günler milli savunma bakanlığında bahçıvan memur olan varmı bi kaç sorum olacaktı yüksek kapatıyor mu çalışma saatleri nasıldır ne iş yapar acaba?

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