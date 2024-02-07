Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


07 Şubat 2024 22:09
Milli savunma bakanlığında bahçıvan memur var mı?

Herkese iyi günler milli savunma bakanlığında bahçıvan memur olan varmı bi kaç sorum olacaktı yüksek kapatıyor mu çalışma saatleri nasıldır ne iş yapar acaba?

Çok Yazılan Konular

Hizmetli Unvan DeğişikliğiVhkiGelir idaresi unvan değişikliğiGİH Uzman unvanına ilişkin bilgilendirme platformu.Sağlık Bakanlığı gih il içi tayin hakkinda

Sözlük

Juniors 2022 1 Çocuk olsam yeniden 6 icmal 1 esnaf 1 herkesten uzaklaşmak 1 ateş ağacı 1 kamyon arkası yazıları 1 tarihin çöplüğü 1 Çocukluk hatırası çizgi filmler 4 6 Şubat 2023 Gazineptep ve Maraşta meydan gelen depremler 1

Son Haberler

Küresel ısınma tüm yıl boyunca ilk kez 1.5 dereceyi aştıAk Partili Akbaşoğlu: Emeklilerin alım gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğizİstanbul Adliyesine saldıran kadın teröristin dosyası kabarık çıktıBaşkent'teki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldiOtizmli genci darbettiği iddiasıyla spor okulu eğitmeni tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı