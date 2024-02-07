Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Şubat 2024 22:22
Alt bölge tayini

Alt bölge tayini dilekçesi temmuza kadar durduruldu diyorlar. Öyle bir şey olabilirmi

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