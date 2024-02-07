Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Şubat 2024 22:34
görevlendirme
Merhaba. İller arası görevlendirme için yıl vb. şart var mı?

Memleketinogretmeni
Şef
07 Şubat 2024 22:38

Öyle bir görevlendirme şekli mi varmış


bahçesaray
Aday Memur
07 Şubat 2024 22:58
basit değil ,imkansız da değil....
Toplam 2 mesaj

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