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Editörler : supporters.


07 Şubat 2024 22:50
Mutluğu memurlukta sananlar
Sen çalış çabala sonunda istediğin yere atan lakin işlerin hiç istediğin gibi gitmesi ve kaçınılmaz depresyon benim durumumda olanlar var mı ?

Serdomans
Aday Memur
07 Şubat 2024 23:27

Aynı durumdayım yıllarca özel şirketlerde çalışıp yeter artık kendimi kurtarayım diye harıl harıl kpss çalış, her şey iyi olur ümidiyle hiç bilmediğin bir şehire atan. Sonuç aynı özel şirket hiç bir farkı yok. Görev tanımı dışında işler, sürekli beleşten fazla mesai vs. vs. vs.

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