Mutluğu memurlukta sananlar

Sen çalış çabala sonunda istediğin yere atan lakin işlerin hiç istediğin gibi gitmesi ve kaçınılmaz depresyon benim durumumda olanlar var mı ?

Sen çalış çabala sonunda istediğin yere atan lakin işlerin hiç istediğin gibi gitmesi ve kaçınılmaz depresyon benim durumumda olanlar var mı ?