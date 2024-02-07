Hukuk için geç mi?

Arkadaşlar merhaba.. 35 yaşındayım.. Emekli polis memuruyum.. Bu sene yeniden sınavlara hazırlanarak hukuk fakültesini kazanmak istiyorum.. Hayırlısı ile.. Bir konuda düşüncelerinizi merak ediyorum.. Bu yaşta hukuk için sizce geç mi kaldım Arkadaşlar? Yani sizce nasıl olur? Okulu bitirip avukatlık yapmayı düşünüyorum.. Emekli olduktan sonra özelde düzgün bir iş bulamadım ve çalışmak istiyorum.. Malum ekonomik şartlar sebebiyle.. Nasıl olur sizce? Beyhude bir çaba mı yoksa uğraşmaya değer mi? Teşekkürler..

Arkadaşlar merhaba.. 35 yaşındayım.. Emekli polis memuruyum.. Bu sene yeniden sınavlara hazırlanarak hukuk fakültesini kazanmak istiyorum.. Hayırlısı ile.. Bir konuda düşüncelerinizi merak ediyorum.. Bu yaşta hukuk için sizce geç mi kaldım Arkadaşlar? Yani sizce nasıl olur? Okulu bitirip avukatlık yapmayı düşünüyorum.. Emekli olduktan sonra özelde düzgün bir iş bulamadım ve çalışmak istiyorum.. Malum ekonomik şartlar sebebiyle.. Nasıl olur sizce? Beyhude bir çaba mı yoksa uğraşmaya değer mi? Teşekkürler..