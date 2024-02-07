KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


07 Şubat 2024 23:03
Hukuk için geç mi?
Arkadaşlar merhaba.. 35 yaşındayım.. Emekli polis memuruyum.. Bu sene yeniden sınavlara hazırlanarak hukuk fakültesini kazanmak istiyorum.. Hayırlısı ile.. Bir konuda düşüncelerinizi merak ediyorum.. Bu yaşta hukuk için sizce geç mi kaldım Arkadaşlar? Yani sizce nasıl olur? Okulu bitirip avukatlık yapmayı düşünüyorum.. Emekli olduktan sonra özelde düzgün bir iş bulamadım ve çalışmak istiyorum.. Malum ekonomik şartlar sebebiyle.. Nasıl olur sizce? Beyhude bir çaba mı yoksa uğraşmaya değer mi? Teşekkürler..

E.Kayı Han
Editor
07 Şubat 2024 23:19

Hiç bir şey için geç değildir lakin avukat olabilmek için dahi okul sonrası bir sınava daha gireceksin bunu da unutma.

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