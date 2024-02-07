Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 23:03
C dilimi
C dilimi almıştım daire tekrar dilime gönderdi , Emniyet teşkilatında çalışamayacağı degerlendirilmistir diyede görüş bildirmisler, ayrıca açıklama felan istemişler verilecek dilimle ilgili .Doktor gene C dilimi verdi sonuç ne olur bundan sonra acaba

hakkan1
Aday Memur
07 Şubat 2024 23:07
nasıl alıyorsunuz taktik var mı

Muro24246666
Aday Memur
07 Şubat 2024 23:33
Ne taktiği ya sıkıntım var o yüzden verdiler ,biseyin yoksa imkansız alamazsın
hakkan1, 1 saat önce
nasıl alıyorsunuz taktik var mı
Toplam 2 mesaj

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