C dilimi almıştım daire tekrar dilime gönderdi , Emniyet teşkilatında çalışamayacağı degerlendirilmistir diyede görüş bildirmisler, ayrıca açıklama felan istemişler verilecek dilimle ilgili .Doktor gene C dilimi verdi sonuç ne olur bundan sonra acaba

C dilimi almıştım daire tekrar dilime gönderdi , Emniyet teşkilatında çalışamayacağı degerlendirilmistir diyede görüş bildirmisler, ayrıca açıklama felan istemişler verilecek dilimle ilgili .Doktor gene C dilimi verdi sonuç ne olur bundan sonra acaba