Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2024 23:12
umre indirimi
diğer sorum başkanlık görevlileri için umre indirimi oluyor mu oluyorsa ortalama ne kadar indirim yapılıyor

E.Kayı Han
Editor
07 Şubat 2024 23:20

Kıymetli hocam her soru için başlık açmayın Allah aşkına. Diğer başlıkta da sorabilirdiniz bunu.

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