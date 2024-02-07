Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Şubat 2024 23:15
Elektrik teknisyeniyim, teknikerlik haklarından yararlanmam için 2 yıllık bilgisayar okusam yeterli
Arkadaşlar bir kamu kurumunda Elektrik teknisyeniyim, teknikerlik haklarından yararlanmam için 2 yıllık bilgisayar okusam yeterli mi?

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