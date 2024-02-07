Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2024 23:53
yeni atanan
polis arkadaşlar ne kadar maaş alıyor bu maaş gih polis içinde aynı mı şimdi den tşk ederim

Hasbel.Kaderr
Aday Memur
07 Şubat 2024 23:58
60 kişi görmüş cvp yok hayret

1212calisanpolis
Memur
08 Şubat 2024 00:06
asgari ücrete es değer bi ücret..
Hasbel.Kaderr, 17 dk. önce
60 kişi görmüş cvp yok hayret

Hasbel.Kaderr
Aday Memur
08 Şubat 2024 00:08
ne kadar o
1212calisanpolis, 9 dk. önce
asgari ücrete es değer bi ücret..

AlperTungacı
Aday Memur
08 Şubat 2024 00:11
noldu istemeye mi gelecekler
Toplam 4 mesaj

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