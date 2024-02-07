KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Şubat 2024 23:58
Sözleşmeli personel diploma ile sözleşmeli geçiş

Merhaba. Sözleşmeli olarak zabıt katibiyim. İİBF mezunuyum diplomam var. İİBF şartı koşan bir büro personeli sözleşmeli kadrosuna süreye takılmadan geçebilir miyim?

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