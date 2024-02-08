KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Şubat 2024 00:09
Yetim maaşı ile tmo ataması

Merhaba tmo genel şartlarda sgkdan herhangi bir emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmak diye bir ibare var, ben tercih yaptım ama yetim aylığı var diye atanamama durumu olur mu? Yerleştirilip atanamazsam daha sonra başka yeri tercih etme hakkım gider mi?

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