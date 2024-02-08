engelli raporuna istonaden nöbetten muaf

anneme ait %42 engelli raporuna istinaden nöbet muafiyeti istedim ayni evde ikamet ettiğime dair belge nüfus kayıt örneği belgelerine rağmen idare bakmakla yükümlü olduğuma dair belge getirmemi istedi. annemin dul maaşı var. maaşı olmaması Benim üzerimde sgk da kayıtlı olmasi gerekiyormuş. Bu sebeple nöbet muafiyet isteğim reddedildi. bu konudaki haklarımı öğrenmek istiyorum. saygılarımla.

anneme ait %42 engelli raporuna istinaden nöbet muafiyeti istedim ayni evde ikamet ettiğime dair belge nüfus kayıt örneği belgelerine rağmen idare bakmakla yükümlü olduğuma dair belge getirmemi istedi. annemin dul maaşı var. maaşı olmaması Benim üzerimde sgk da kayıtlı olmasi gerekiyormuş. Bu sebeple nöbet muafiyet isteğim reddedildi. bu konudaki haklarımı öğrenmek istiyorum. saygılarımla.