Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Şubat 2024 00:25
engelli raporuna istonaden nöbetten muaf
anneme ait %42 engelli raporuna istinaden nöbet muafiyeti istedim ayni evde ikamet ettiğime dair belge nüfus kayıt örneği belgelerine rağmen idare bakmakla yükümlü olduğuma dair belge getirmemi istedi. annemin dul maaşı var. maaşı olmaması Benim üzerimde sgk da kayıtlı olmasi gerekiyormuş. Bu sebeple nöbet muafiyet isteğim reddedildi. bu konudaki haklarımı öğrenmek istiyorum. saygılarımla.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
08 Şubat 2024 01:06

Bakmakla yükümlü iseniz problem olmaz. O sart


canseverk.
Aday Memur
08 Şubat 2024 02:21
öz anne bakmakla yükümlü kısmına gitmiyor mu? bakmakla yükümlü olmak icin nasıl olması gerekir.?
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Bakmakla yükümlü iseniz problem olmaz. O sart

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