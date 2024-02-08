ÇSGB Büro Personeli

Arkadaşlar merhabalar, öğretmenlik ataması bekliyorum fakat aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açtığı büro personeli ilanına başvurdum. Büro Personeli tam olarak ne yapar açıkçası bilmiyorum. Keza, düz memur maaşı mı alır? Velev ki bu işe kabul edildim fakat daha sonra öğretmen ataması gerçekleşti. İstifa edip öğretmenliğe geçebiliyor muyum? Bilen birisi varsa lütfen aydınlatsın. Teşekkür ediyorum şimdiden

Arkadaşlar merhabalar, öğretmenlik ataması bekliyorum fakat aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açtığı büro personeli ilanına başvurdum. Büro Personeli tam olarak ne yapar açıkçası bilmiyorum. Keza, düz memur maaşı mı alır? Velev ki bu işe kabul edildim fakat daha sonra öğretmen ataması gerçekleşti. İstifa edip öğretmenliğe geçebiliyor muyum? Bilen birisi varsa lütfen aydınlatsın. Teşekkür ediyorum şimdiden