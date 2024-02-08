Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Şubat 2024 00:34
ÇSGB Büro Personeli
Arkadaşlar merhabalar, öğretmenlik ataması bekliyorum fakat aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açtığı büro personeli ilanına başvurdum. Büro Personeli tam olarak ne yapar açıkçası bilmiyorum. Keza, düz memur maaşı mı alır? Velev ki bu işe kabul edildim fakat daha sonra öğretmen ataması gerçekleşti. İstifa edip öğretmenliğe geçebiliyor muyum? Bilen birisi varsa lütfen aydınlatsın. Teşekkür ediyorum şimdiden

Çok Yazılan Konular

2023/2 Ticaret Bakanlığı Tebligatİmza değişikliğiTicaret bakanlığı yeni merkez kadrolu Atama maaş??sözleşmelide tek taraflı fes edilmesiTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Düz memurluk için hangi bakanlığı tavsiye edersiniz?Gsb ve Kyk tekrar ayrılıyor mu

Sözlük

siret 3 kırmızı lahana 1 yalan söylemek 2 Kuşluk DuhaNamazı 1 Güven 1 carrefourdan aldığım xiaomi robot süpürgenin teknik servisi miek 1 esnaf 1 Göbeklitepe 5 Olumlu düşünmenin bize ve hayatımıza katkısı 1 ikame 1

Son Haberler

Sınav puanı ile öğrenci alan liselerin kontenjanları belirlenecek8 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları50.000 TL, 3 Ay Ertelemeli ve %2.99 Faizli!Önce kavga edip ifade verdiler, sonra tekrar kavgaya tutuştular: 2 yaralıTürkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına büyük talep

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı