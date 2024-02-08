Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2024 01:05
2 milyon tl değerinde evi satıp ne yapılır?
Saygı değer meslektaşlarım. Hayat mücadelemizde bir ev sahibi olmak nasip oldu ve tayin sebebiyle evden uzakta kaldık. Emlakçı kiracı kaygılarım başladı gibi. Bu zamanda da ev satılmaz diyebilirsiniz belki ama kafamda da bist 30 hisseleri, temettü ve eurobond VS. Alımları var. Sizce satmayıp kiralamak mı yoksa alternatifler mi dersiniz. Ev Batı da ben şark dayım. Konu dışı biraz ama müsait olan cevap verirse memnun olurum.

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