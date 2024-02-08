Evi satıp, yatırım olarak ne yapılabilir?

lanet bi kiraciya denk geldiysen allah kurtarsin 10 yil boyunca kendisi cikmadigi surece cikaramazsin kirayi zam orani zaten ortada 2m a 150 den tupras alsan 15 tl temettu den 200 bin yapar : 12 = 16 bin aylik yapar. hisse fiyati 3 yil icinde 450 olsa senin ev parasi da 6 m olur. 3 yil sonunda evi satmasan mi daha karli satarak mi onu da hisse fiyati ve 3 yil sonraki ev fiyatlari belirler . benm düşüncem böyle

lanet bi kiraciya denk geldiysen allah kurtarsin 10 yil boyunca kendisi cikmadigi surece cikaramazsin kirayi zam orani zaten ortada 2m a 150 den tupras alsan 15 tl temettu den 200 bin yapar : 12 = 16 bin aylik yapar. hisse fiyati 3 yil icinde 450 olsa senin ev parasi da 6 m olur. 3 yil sonunda evi satmasan mi daha karli satarak mi onu da hisse fiyati ve 3 yil sonraki ev fiyatlari belirler . benm düşüncem böyle