Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2024 01:05
Evi satıp, yatırım olarak ne yapılabilir?

Saygı değer meslektaşlarım. Hayat mücadelemizde bir ev sahibi olmak nasip oldu ve tayin sebebiyle evden uzakta kaldık. Emlakçı kiracı kaygılarım başladı gibi. Bu zamanda da ev satılmaz diyebilirsiniz belki ama kafamda da bist 30 hisseleri, temettü ve eurobond VS. Alımları var. Sizce satmayıp kiralamak mı yoksa alternatifler mi dersiniz. Ev Batı da ben şark dayım. Konu dışı biraz ama müsait olan cevap verirse memnun olurum.


kripto1982
Şube Müdürü
08 Şubat 2024 10:15
Borsadan anlıyorsan gir bilmiyorsan hiçbir şekilde girme, bir ev bence bir memurun sigortasıdır, almak çok zor satmak çok kolaydır kardeşim.

hedef2024
Aday Memur
08 Şubat 2024 10:35

doğudan batıya tayinin çıkarda kiraya çıkmak zorunda kalırsan kafanı duvarlar çok vurursun satma


Fenerbahce19.07
Memur
08 Şubat 2024 10:51
lanet bi kiraciya denk geldiysen allah kurtarsin 10 yil boyunca kendisi cikmadigi surece cikaramazsin kirayi zam orani zaten ortada 2m a 150 den tupras alsan 15 tl temettu den 200 bin yapar : 12 = 16 bin aylik yapar. hisse fiyati 3 yil icinde 450 olsa senin ev parasi da 6 m olur. 3 yil sonunda evi satmasan mi daha karli satarak mi onu da hisse fiyati ve 3 yil sonraki ev fiyatlari belirler . benm düşüncem böyle

senpaituyum
Aday Memur
08 Şubat 2024 10:58
sağlam hisse alsan tayin dönüşü o paraya 3 evde alabilirsin maddi durumun iyiyse ev kirası getirisine ihtiyacın yoksa değerlendirilir

watson666
Aday Memur
08 Şubat 2024 11:25

Borsaya pat diye girilmez bu işi bilmek gerekir şuan hisseler tavan seviyelerde alım zamanı değil, enflasyon olan bir yerde evin olması mükemmel bir durum ev kesinlikle kalsın hem malın değer kazanır hemde kira geliri alırsın.


Nalbant1
Memur
08 Şubat 2024 11:28
manitou denen iş makinasını al islet
Toplam 6 mesaj

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