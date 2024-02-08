Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2024 01:41
geçici görevlendirme eş durumu sigorta süresi yardım

İyi günler herkese 2023 eylül ayında eş durumundan istanbuldan batıya atandım geldikten sonra eşim bankada çalışıyordu ancak işten çıktı annesi vefat edince 20 gün sonra farklı bir kurumda tekrar başladı işe asaletim daha tastik olmadı ancak çalıştığım şube duyuru yayınladı geçici olarak gelenlerin dilekçerini vermesi gerek diye benden 1 dönem önce mezun olup bu şekilde gelen arkadaşlarım asaletleri tastik oldugu için dilekçelerini verdiler benim asıl sorum şu bu uzun dönem sigorta belgesinde 20 gün sonra farklı bir kurumun olması sorun olurmu?? sorduğum bir çoğu kişi sadece eşinin mevcut ilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorlar dedi şimdiden cevap veren herkese teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Egm Fetö idari soruşturmaİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar20 ceza puanı almam sebebi ile ilişiğim kesildiTaltif duyumu2024 Şubat ayı mazaret ataması2024 yılı genel atama hakkında1 yıldan az ceza almak Psikiyatri geçmişinden ihraç olanlarPolislerden hukuki danışmanlık almayın

Sözlük

Olumlu düşünmenin bize ve hayatımıza katkısı 1 esnaf 1 ergen zorbalığı 1 gurgur baba 1 yalan söylemek 2 Umut Emre Aytekin 1 404 1 1958 yapımı Titanik Filmi 2 ateş ağacı 1 kanal cephesi 2

Son Haberler

Sınav puanı ile öğrenci alan liselerin kontenjanları belirlenecek8 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları50.000 TL, 3 Ay Ertelemeli ve %2.99 Faizli!Önce kavga edip ifade verdiler, sonra tekrar kavgaya tutuştular: 2 yaralıTürkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına büyük talep

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı