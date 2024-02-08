Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Şubat 2024 01:41
Özel sektörde işyeri değişikliği nedeniyle geçici görevlendirme iptal olabilir mi?

İyi günler herkese 2023 eylül ayında eş durumundan istanbuldan batıya atandım geldikten sonra eşim bankada çalışıyordu ancak işten çıktı annesi vefat edince 20 gün sonra farklı bir kurumda tekrar başladı işe asaletim daha tastik olmadı ancak çalıştığım şube duyuru yayınladı geçici olarak gelenlerin dilekçerini vermesi gerek diye benden 1 dönem önce mezun olup bu şekilde gelen arkadaşlarım asaletleri tastik oldugu için dilekçelerini verdiler benim asıl sorum şu bu uzun dönem sigorta belgesinde 20 gün sonra farklı bir kurumun olması sorun olurmu?? sorduğum bir çoğu kişi sadece eşinin mevcut ilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorlar dedi şimdiden cevap veren herkese teşekkürler

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