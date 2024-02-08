Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


08 Şubat 2024 02:36
Rüzgar türbini teknisyeni

Selamlar ben rüzgar türbinlerinde çalışmak istiyorum bu işi yapmam için bir teknik eğitim falan var mı sitede var mı bu işi yapan arkadaşlar ?

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