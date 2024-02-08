Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2024 03:05
Trafik güvenliği

Arkadaşlar yeni yıldan önce 347 promille alkollü yakalandım. Arabam arıza yapmıştı ve aslında u dönüşü yaparken trafiği kapatmayacak şekilde kenara almıştım. Yol kenar mahallede bir yer.

Kesin olarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ceza alacağım biliyorum. İki sorum olacak. 1-Mahleme ne zaman açılır? 2-Para cezası olarak ortalama ne kadar gelir? Ha bir de ehliyete verilen cezayı mahkeme uzatır mı?


veli parsadan
Aday Memur
08 Şubat 2024 03:18

Sabah 6'da işe gideceğim. Maddi açıdan da dipteyim. Ciddi anksiyete bozukluğum var. Birden aklıma geldi. Yataktan kalktım evin içinde dört dönüyorum. Bilen varsa lütfen yazsın.

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