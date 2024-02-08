KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Şubat 2024 07:29
Tarım ve Orman Bakanlığı Atama sonuçları sizce ne zaman açıklanır?
Tarım ve Orman Bakanlığı Atama sonuçları sizce ne zaman açıklanır? 1 ay sürer mi?

Dol8311
Memur
08 Şubat 2024 09:08

Haftaya cuma


Bugra54
Aday Memur
08 Şubat 2024 09:23
o kadar kısa sürede oluyor mu
Dol8311, 43 dk. önce

Haftaya cuma

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bir KPSS Puanıyla Kaç Kurum Gezilir!Önlisans okuyan biri ortaöğretim KPSS'ye girebilir mi?Kimya teknikeri önlisans mezunu ataması neden yokHizmetli kadrosu ne iş yapar?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tarım 2023/4Tarım 2024/4 puanları yazıyoruzTarım Laborant MaaşıLisans okurken önlisans KPSS' ye girip atanabilmek mümkün mü?Gazi yakını istihdam hakkından yararlanmadan önce üniversiteye gitmeli miyim ?

Sözlük

2024 1 sadece 1 kişinin yaşadığı köyler 1 totem 2 ikame 1 Bir Şoförün Gizli Defteri 1 6 şubat 2024 yıkılan tarihi eserler 4 kanal cephesi 2 osman 2 yalan söylemek 3 Oleg Kononenko 2

Son Haberler

MİT, PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i etkisiz hale getirdiTrendyol 1. Lig'de 22. hafta maçları yapılacakAdliyeye saldırı planı '5 dakika'da engellendi'Kalkan-11' operasyonu: 50 tutuklamaTürkiye demir yolunda uluslararası koridorlara odaklanacak

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı