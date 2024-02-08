Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Şubat 2024 09:15
2015 senesinde zabıt katibi olarak göreve başladım. 2017 senesinde sözleşmeli personel iken doğum

2015 senesinde göreve başladım ve 2017 tarihinde doğum yaptıktan sonra ücretsiz izine ayrıldım. kademe dereceden sayılmıyor bu tarihler sözleşmeli olduğum için. komisyondan komisyona fark ediyor sanırım bu durum. bu durumu yaşayıp kademe ve derecesi düşen arkadaşlar var mı?

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