Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Şubat 2024 09:36
Terfim geldi ama?

Arkadaşlar

Geçen ay; 2/3 ek göstergem 3000

Bu ay terfi ile 1/1 ek gösterge 3600 olmuş.

Şubat 2008 memuriyet başlangıcım.

Maaşım düşecek mi yoksa artacak mı? Herkes bir şey söylüyor kurumumda.

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