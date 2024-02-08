Kamu Personeli \ Akademik Personel
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08 Şubat 2024 09:47
MYO için Dr. Öğretim Üyesi Kadrosu Tahsisi

İyi günler MYO için Dr. Öğretim Üyesi Kadrosu tahsisi 2023 yılı içerisinde yoktu acaba 2024 yılı için resmi bir açıklama veya haber var mı. bilginiz var mı


Okutman Dr.
Memur
08 Şubat 2024 12:28

resmi açıklama beklemiyorum. zira bildiğim kadarıyla bu zaten resmi yazıyla, yönetmelik genelge vs ile olmadı. yök başkanının şifahi kararı. canı öyle istemiş.

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